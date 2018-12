Verso Sampdoria-Parma: D'Aversa col dubbio Alves, Stulac in mezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un dubbio per reparto in vista di Sampdoria-Parma per quanto riguarda la formazione degli ospiti: c'è Bruno Alves, che è rientrato solo ieri in gruppo e potrebbe essere rischiato dal primo minuto contro i blucerchiati, mentre a centrocampo Stulac è in vantaggio su Rigoni, anch'egli a mezzo servizio in settimana. Affollamento davanti, dove Ciciretti, Siligardi e Di Gaudio si giocano una maglia: le altre due dovrebbero appartenere a Biabiany e Inglese.