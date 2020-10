Verso Sassuolo-Torino: Bremer, in vantaggio su Lyanco, mentre Gojak partirà dalla panchina

Una novità dal primo minuto rispetto al Cagliari ci sarà nel Torino che domani sera sfiderà il Sassuolo: è rappresentata da Bremer, in vantaggio su Lyanco per affiancare Nkoulou e provare a fermare il Sassuolo. Poi Vojvoda e Rodriguez sulle fasce, in mediana Rincon e Linetty con Meité in vantaggio su Gojak, nonostante l’opaca prestazione del franco-ivoriano nella sfida contro i sardi. Solito ballottaggio Verdi-Lukic, mentre Bonazzoli sarà al fianco di Belotti, con i due attaccanti che hanno avuto un’altra settimana per lavorare insieme e affinare l’intesa, Giampaolo si aspetta di vedere i primi miglioramenti. Squalificato Milinkovic-Savic e assenti i due calciatori colpiti da Covid-19, dei quali il club mantiene le riserve sull'identità. Indisponibile anche Izzo, alle prese con alcune noie muscolari.