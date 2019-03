© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre ko nelle ultime quattro partite, cinque e un pari nelle ultime otto. Il Siviglia è in crisi, ha ritrovato il sorriso soltanto contro la Lazio in Europa League ma è crollato in Copa del Rey contro il Barça e in Liga è precipitato in classifica. Per questo l'urna benevola di Nyon lo ha messo davanti a un esame fondamentale: non può perdere e probabilmente pure pareggiare. L'obbligo è soltanto vincere per Pablo Machin che si dice sì tranquillo ma le voci sul suo domani si sprecano in Andalusia. "Siamo con l'allenatore", dice Daniel Carriço, ma certo non potrebbe essere altrimenti. "Mi sento forte, rispettato. Certo che esiste preoccupazione per il momento -ha spiegato l'allenatore-, ma non ho tempo per pensarci. Vogliamo fare il meglio e io per primo devo dare tutto". Dice di sentire la fiducia del gruppo, della società e pure della tifoseria. Solo che oggi rischia tanto, l'allenatore. L'obbligo assoluto contro lo Slavia Praga, che non è certo una corazzata, è quello di vincere. Altrimenti in Andalusia qualcosa potrebbe cambiare.