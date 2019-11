Verso Slavia-Inter, Lukaku: anche in Europa la media non mente

Fonte: Inviato a Praga

Si dirà che allo zero nella casella dei gol fatti in questa Champions di Romelu Lukaku, compensa il tre (in appena 30') di Lautaro Martinez. Chiedetelo a Conte, ai tifosi interisti che stasera sperano e credono nei tre fondamentali punti in casa dello Slavia Praga e, ovviamente, allo stesso Big Rom. Felice, sereno e pienamente soddisfatto di aver coronato il suo "sogno" nel vestire la maglia dell'Inter, ma con ancora una piccola nota stonata da ricalibrare. I numeri della sua carriera, incluso (e forse soprattutto la Nazionale), raccontano di un attaccante spaventoso in termini realizzativi. Su tutti i fronti. Non solo un giocatore di incredibile utilità, lavoro sporco ed eclettismo, ma una anche pura macchina da gol. In Europa, in generale e quindi incluso eventuali qualificazioni e supercoppe, i gol sono 24 in 52 partite internazionali. Media di un gol ogni 2,1 partite, che sale a 2,4 se consideriamo solo la Champions. Una media che non può mentire. Nella fase a gironi di questa stagione, come l'anno scorso prima della doppietta decisiva agli ottavi in casa del PSG, Lukaku è però ancora a secco. Assente a Barcellona per un dolore al quadricipite, la punta belga ha bisogno di sbloccarsi anche nella massima competizione Europa. A partire da questa sera quando al Sinobo Stadium andrà in scena la prima di due gare decisivo per proseguire nell'Europa che conta. Lautaro c'è, è precoce e ha ormai un certo feeling nell'andare a segno in Champions. Ma adesso, dopo aver ampiamente dimostrato le sue qualità in Serie A e di valere tutti i 75 milioni spesi in estate per portarlo a Milano, c'è bisogno anche di Lukaku.