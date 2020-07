Verso SPAL-Inter, Bastoni: "Petagna un amico e un bravo ragazzo, ma non farò sconti"

"Sicuramente Conte mi ha dato tantissimo, non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di vent'anni in un grande club come l'Inter". Parla così a Sky Sport il giovane difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, che commenta anche le voci su un possibile addio dell'allenatore a fine stagione: "E' un processo che stiamo facendo tutti insieme, quindi è importante che continuiamo tutti uniti sulla stessa strada".

Parlando della sfida contro la SPAL, invece, Bastoni si sofferma in particolar modo su Petagna: "E' stato uno di quelli che mi ha preso subito sotto la sua ala, eravamo vicini di spogliatoio a Bergamo, è un bravo ragazzo al quale voglio bene ma in campo non farò sconti".