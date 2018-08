Verso SPAL-Parma, il riscatto e l'addio. Grassi contro il passato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ventotto partite e tre gol. Ma soprattutto sostanza e dinamismo che hanno convinto, in estate, la Spal a riscattare Alberto Grassi dal Napoli. Solo che gli azzurri, forti della recompra, hanno deciso di non mollarlo e di non lasciarlo andare direzione Emilia. Sicché Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno fatto valere l'opzione, riportando in Campania il centrocampista che in azzurro non ha trovato spazio e che, adesso, ritorna a pochi passi da Ferrara. Solo che lo farà stavolta da avversario, con la maglia del Parma. I ducali hanno deciso di attingere a piene mani dall'organico del Napoli: Luigi Sepe, Roberto Inglese, Jacopo Dezi, Amato Ciciretti, lo stesso Grassi. Un pokerissimo tra conferme, prestiti e rinforzi, per il grande ritorno in Serie A. L'ex spallino è e sarà cardine della formazione di Roberto D'Aversa mentre gli estensi, viceversa, hanno puntato su Simone Missiroli. Un mercato sulla Via Emilia. Con Grassi riscattato, salutato e ora a Ferrara da avversario.