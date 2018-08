Verso Spal-Parma, Semplici-D'Aversa. Storie e gavette a confronto

© foto di Federico Gaetano

Le torri di San Gimignano, splendido paese arroccato sulle colline senesi. Poi il verde del Valdarno a Figline. Toscana, ancora Toscana. Capoluoghi come Arezzo, Pisa. La gioventù fiorentina, per tre anni. Leonardo Semplici lascia la sua regione solo nel 2014, per andare a Ferrara, gioiello dell'Emilia, dove inizia una trionfale cavalcata con la Spal. Dall'altra parte, Roberto D'Aversa. Che ha l'onore e l'onere di partire già più avvantaggiato, più in alto rispetto all'Eccellenza della guida tecnica della Spal. Da una Serie B che difende con le unghie e con i denti, salvandosi e terminando quattordicesimo. Verrà poi esonerato nel gennaio del 2016, stagione che segnerà però pure il de profundis della società frentana. Sono storie diverse, quelle dei due allenatori che alle 18:00 si sfideranno domenica nella seconda di campionato. Perché Semplici ha calcato concretamente i campi della provincia toscana, D'Aversa ha avuto la possibilità di misurarsi da subito in leghe più probanti ma anche l'ardire e l'ardore di ripartire un campionato più in basso sulla panchina del Parma. Prestigio e nobiltà non accomunano certo la società ducale alla Serie C che D'Aversa vince, salendo poi l'anno successivo anche dalla B alla A. Semplici ha dalla sua due trofei, Serie C e B, oltre a una Supercoppa in Primavera. L'allenatore del Parma no, perché ha superato lo scoglio delle promozioni mai da primo in classifica. Per questo sono storie diverse, più gavetta la prima, più lotta coi grandi dai primi vagiti da tecnico il secondo. Però le scalate, differenti ma accomunate dalla stessa passione e sogni, sono le stesse. E ora dovranno misurarsi, l'uno contro l'altro. Semplici per confermare ancora una volta la categoria e di essere allenatore di categoria superiore. D'Aversa per dimostrare altresì di essere tecnico da Serie A. All'ennesimo esame, dalle torri di San Gimignano alle colline della Val di Sangro. Fino allo scontro diretto di domenica.