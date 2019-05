Verso Torino-Sassuolo, le due facce della stessa medaglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Modi diversi di interpretare lo stesso modulo. La sfida tra Torino e Sassuolo mette di fronte anche due filosofie calcistiche, entrambe accattivanti per risultati e spettacolo offerto, ma profondamente differenti per le loro radici. La difesa a tre di Mazzarri è un dogma che il tecnico di San Vincenzo si porta dietro dagli albori della sua carriera senza averla mai abbandonata, quella di De Zerbi è frutto di un’evoluzione che vuole puntare alla modernità. La ricerca granata è volta meritevolmente al risultato, e la testimonianza più tangibile arriva da una classifica che premia i piemontesi ben oltre quelle che potevano essere le aspettative di inizio stagione. Quella neroverde punta allo spettacolo ed al divertimento, che a volte finisce per cozzare con la concretezza che avrebbe potuto suggerire scelte differenti in cambio di qualche punto in più. Insomma due mondi paralleli, che se per il Sassuolo rappresentano un passaggio per arrivare alla fine del campionato per proseguire poi nella nuova puntata del percorso di crescita ipotizzato dal demiurgo De Zerbi, per il Torino potrebbe significare un passaggio chiave per la rincorsa al sogno europeo.