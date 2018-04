Verso Udinese-Fiorentina - Friulani in crisi. Viola, nel segno del Capitano

Da una parte una squadra, l’Udinese, che arriva da sei sconfitte consecutive. Dall’altra una formazione, la Fiorentina, reduce dalla quarta vittoria di fila in campionato. Due momenti diametralmente opposti si affronteranno domani alla Dacia Arena.

Come ci arriva l’Udinese - Dopo un avvio stupendo la gestione Oddo in Friuli ha subito una brusca frenata. Gli infortuni di Behrami, Fofana e Lasagna hanno, infatti, privato l’Udinese di molte certezze in mediana e in attacco, dove l’ex Carpi si è dimostrato essere l’unico elemento in grado di dare continuità alla fase realizzata. Maxi Lopez dovrebbe prenderne il posto ma finora con scarsissimi risultati.

Come ci arriva la Fiorentina - Le quattro vittorie consecutive conquistate dai viola in altrettante gare hanno regalato alla Serie A una nuova formazione in lotta per l’Europa League. Il dramma di Davide Astori ha regalato ai ragazzi di Stefano Pioli una motivazione extra per portare avanti la stagione. Sempre nel segno del Capitano scomparso si torna a Udine, luogo dove il dramma divenne reale lo scorso 4 marzo. Per questo motivo per la sfida della ‘Dacia Arena’ sarà determinante l’approccio. La testa, il cuore e tutta l’anima.