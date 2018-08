Verso Udinese-Samp: i centrali che cambiano. Dubbio solidità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuyting-Ekong da una parte, Colley-Andersen dall'altra. Occhi puntati sulle coppie centrali di difesa nella sfida di domenica sera alla Dacia Arena tra Udinese e Sampdoria, che si sfideranno in un match molto interessante che ci diorà di più soprattutto sulla squiadra di Giampaolo che non è scesa in campo nella prima giornata a causa della tragedia che ha colpito la cittàdi Genova. Il mercato che ci siamo lasciati alla spalle da una settimana ha portato alcune novità in entrambe le formazioni, molto importanti in ogni reparto, ma per quel che riguarda i pacchetti arretrati sarà importante capire se l'affiatamento tra i giocatori sarà già a buon punto, visto che lo scorso anno era presente un solo calciatore su quattro. Nuytink è l'unico che era già presente nella rosa bianconera ma a differenza del campionato che si è concluso a maggio non ci sarà più capitan Danilo a suo fianco, visto che il brasiliano è passato al Bologna. Sarà Ekong a far coppia con lui, come già successo all'esordio al Tardini di Parma, mentre dall'altra parte non ci saranno né Matias Silvestre, passato all'Empoli, né Gian Marco Ferrari, tornato al Sassuolo. Per questo Marco Giampaolo dovrà sperare che i due nuovi titolari, Colley e Andersen, siano già in grado di guidare la retroguardia, in quello che come detto sarà l'esordio in campionato per i blucerchiati, dopo la mini rivoluzione dell'estate.