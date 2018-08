Verso Udinese-Samp, tre dubbi tra i titolari per Giampaolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kownacki o Defrel. Linetty o Ekdal. Sala o Bereszynski. Tre dubbi per Marco Giampaolo in vista della gara di domani sera contro l'Udinese. Quagliarella pare certo di una maglia da titolare, il dubbio è sul partner. Caprari è squalificato, più Ramirez che Saponara sulla trequarti. Barreto giocherà, da capire se in cabina di regia con Linetty interno o da mezzala con il polacco in panchina ed Ekdal da volante.