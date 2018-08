Verso Udinese-Samp, tre uomini per due maglie sulla trequarti friulana

Più possibilità tattiche per l'Udinese in vista della gara contro la Sampdoria, come ammesso oggi dal tecnico Julio Velazquez. Per adesso chance per il 4-2-3-1 con Lasagna unica punta, il ballottaggio è tra Barak, De Paul e Pussetto. Tre uomini per due maglie nella trequarti che sarà completata da Machis. In porta recuperato Musso, è sfida con Scuffet che resta favorito.