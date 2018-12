Fonte: dall'inviato a Berna, Edoardo Siddi

Allenamento di rifinitura in corso per lo Young Boys che domani riceverà a Berna la Juventus per l'ultima gara del girone di Champions League. I bianconeri si giocano il primo posto, gli svizzeri solo la gloria essendo già matematicamente eliminati. Di seguito le immagini della seduta di rifinitura degli uomini di Seoane.