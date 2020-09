Vertice Ferrero-Ranieri: almeno 2 innesti per la Samp. Il tecnico vuole Adrien Silva a tutti i costi

Nella giornata di ieri, scrive 'IlSecoloXIX', c'è stato un confronto in casa Sampdoria tra il presidente Massimo Ferrero e Claudio Ranieri. L'allenatore blucerchiato ha chiesto almeno due innesti per la prossima stagione e spinge per l'arrivo di Adrien Silva dal Leicester City. Il club per il momento frena, non prevedere una chiusura imminente, ma i contatti vanno avanti. Contatti in corso anche per il classe 2001 Antonio Marin della Dinamo Zagabria: il club croato ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, formula gradita alla società blucerchiata che pensa a una prima offerta per un prestito con riscatto fissato a 5 milioni di euro.