Vertonghen stuzzica l'Inter: lui vuole restare al top e a Conte piace la sua duttilità

Jan Vertonghen lascerà il Tottenham alla fine della stagione dopo 8 anni passati con la maglia del club londinese. Un parametro zero che ha attirato gli occhi di tutti i più importanti club al mondo, tra cui anche l'Inter. Il centrale di 33 anni sembra fare al caso di Conte per esperienza e duttilità e il belga sarebbe contento di restare ai massimi livelli indossando la maglia nerazzurra. A Milano il difensore ritroverebbe due amici come Lukaku ed Eriksen, con Marotta e Ausilio che adesso stanno seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di inserirlo in rosa proseguendo la tradizione recente che ha portato altri giocatori senza contratto come Godin e De Vrij a San Siro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.