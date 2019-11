Vettel si ritira, ma la Ferrari di Lotito viaggia veloce

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

È banale, scontato, tirare sempre in ballo il famoso paragone di Lotito tra la sua Lazio e la Ferrari. Sì forse lo è per davvero, ma alcune volte calza a pennello. Ad esempio ieri: perché se alle 21.15 circa una Ferrari da una parte del mondo finiva la sua gara per un problema al motore, un’altra metteva benzina per vincere il proprio gp domenicale. In America la monoposto di Vettel ha deluso le aspettative, a San Siro quella di Lotito e Inzaghi ha compiuto un’impresa. Una vera, autentica. Una di quelle che rimarrà nella mente dei tifosi biancocelesti per tanto tempo. E i motivi sono svariati perché si è visto il miglior Milan della stagione, perché la Lazio ha vinto uno scontro diretto nel giorno in cui hanno perso Napoli e Atalanta e perché non espugnava il capoluogo lombardo dal 1989. Vettel, in quella data, aveva solo 2 anni.

Terza vittoria consecutiva dopo Fiorentina e Torino. Quarto posto a -1 dal terzo con 21 punti insieme all’Atalanta. Quell’Atalanta che due settimane fa, all’Olimpico, avrebbe potuto mandare allo sfascio tutta la macchina biancoceleste. Il pit-stop dell’intervallo, invece, ha cambiato le sorti della partita e dell’intera annata della Lazio. Da 0-3 a 3-3 e poi via dritti sul rettilineo, nonostante l’incidente di percorso di Glasgow. “Non mi sono mai sentito sotto pressione, ho sempre avuto la società dalla mia parte”, ha detto a testa alta ieri Simone Inzaghi. Che è vero a metà perché è ormai noto che il presidente Lotito non abbia apprezzato alcune battute di arresto della squadra e alcune scelte dello stesso allenatore. Le ha difese Inzaghi, convinto a tal punto delle proprie idee da insisterci fino alla fine. Con coraggio, determinazione e fiducia. Come ha fatto il presidente, che da anni percorre una strada scelta con accuratezza, il più delle volte andando contro il giudizio popolare. "Il gol di Correa è stato liberatorio", ha confessato nel post partita, dopo che le telecamere lo hanno inquadrato mentre esultava con i pugni al cielo accanto a Tre. Al di là di condividere il paragone Lazio-Ferrari, è oggettivo che il campo stia dando ragione a loro due.

L’asticella si è alzata per tutti ma da Formello stanno rispondendo presenti. La strada per quel traguardo tanto desiderato e mai nascosto è però ancora lunga e ogni passo può essere decisivo, nel bene e nel male. Nel frattempo lo spogliatoio si gode questo risultato, perché nessuno 15 giorni fa avrebbe mai pensato che la Lazio potesse uscire dalle curve di Atalanta, Fiorentina, Torino e Milan accelerando con 10 punti in classifica in più.