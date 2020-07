Vi piace l'idea De Rossi per la panchina? Plebiscito di no al sondaggio di Firenzeviola

Daniele De Rossi come nuovo tecnico della Fiorentina non è una idea che convince i tifosi viola. In questo senso, eloquente il sondaggio lanciato quest'oggi da 'Firenzeviola.it', portale di riferimento del mondo gigliato. "Vi piacerebbe Daniele De Rossi sulla panchina viola?", la domanda proposta a cui il 91% di circa 1300 votanti ha risposto in maniera negativa.