Via alla Champions, il maniaco Guardiola e la rivincita di Sané

© foto di Imago/Image Sport

Tre gol contro il Fulham. Mica basta, per Pep Guardiola. Che ha deciso di chiamare Leroy Sané, autore di uno squillo del tris che ha steso i londinesi, e tutti i suoi compagni del Manchester City, e di annullare il giorno libero. Furia e lavoro, per il maniacale allenatore catalano, elementi che stanno tenendo sulla corda i giocatori dei Citizens senza mai farli mollare di un centimetro. Per questo è suonato ben strano che, vista che questa era pure la filosofia della scorsa annata, che Joachim Low abbia deciso di fare a meno del furetto ex Schalke 04 per la sua campagna di Russia. Non solo per quello, chiaramente, i risultati hanno dato ragione al mesto per onor di patria ma soddisfatto per questioni d'orgoglio, mezzo sorriso beffardo di Sané a fallimento compiuto. Classe 1996 di Essen, andata e ritorno a Gelsenkirchen da giovanissimo con tappa a Leverkusen, vale ognuno dei tanti milioni per lui pagati nella seconda tappa della rivoluzione del City. La scorsa stagione dieci gol ma ben quindici assist e una sequela infinita di passaggi e tocchi riusciti. Il problema, dice Guardiola, sono i tacchi e per questo niente giorno libero domenica. Quando Sané e i suoi compagni erano pronti a tirare il fiato, il catalano ha alzato il telefono per farglielo rompere nuovamente. E per imparare dagli errori di una vittoria per 3-0.