Via alla Champions: l'anno dopo Andrès e il nuovo corso Barça

© foto di J.M.Colomo

Anno zero dopo Andres Iniesta. Ovvero dopo una storia unica, chiusa dopo una standing ovation di undici minuti da parte del Camp Nou. Don Andres è stato un'icona. Il simbolo modesto e silenzioso di un calcio antico, la sua luce più rapida delle idee altrui. Un tocco delicato, poi un altro, un altro ancora. Portavoce del tiki taka nella sua sublimazione, è volato in Giappone per scelta di vita e il Barcellona ha così deciso di ripartire da Arturo Vidal. Da Philippe Coutinho. Il primo diverso, fisico, cresta e tatuaggi, eccessi e potenza. Il secondo più dieci, più amante del pallone, dell'ultimo assist e non della prima e poi dell'ennesima bacchetta che si agita per dirigere l'orchestra blaugrana. Ernesto Valverde può scegliere tra un 4-4-2 e un 4-3-3, optando pure per Ousmane Dembelé, talento a tre cifre acquistato un'estate fa e che solo ora sta trovando la sua esatta dimensione e pure salute fisica. Il Barcellona è sopravvissuto a tanti addii. Diego Armando Maradona. Ronaldo. Pep Guardiola. Solo che Xavi e Andres Iniesta sono qualcosa di diverso. Solo l'aspetto romantico di qualcosa che non c'è più, adesso. Il Barcellona si scontrerà anche con l'Inter ma non è più il tempo dei bus. Neanche quello di Don Andres. E' una squadra nuova. Senza il suo modesto eroe antico a dirigere l'orchestra anche in Champions League, oggi contro il PSV Eindhoven.