Via alla Champions, la Juve con la Dinamo Kiev. Holovko: "Occhio a sottovalutarli"

vedi letture

Oleksandr Holovko è stato una delle bandiere più grandi della Dynamo Kiev, oltre che della sua nazionale, con all'attivo più di duecento presenze con la maglia dei bilo-syni (i biancoblù ndr). E' stato tra i protagonisti dell'era Lobanovski, quella in cui gli ucraini fortificarono il dominio in patria e provarono ad estenderlo al di fuori dei confini nazionali, come in occasione del quarto di finale del 1998 in cui però sopperirono sotto i colpi di Inzaghi, tripletta, e Del Piero. "Quella di oggi -spiega a TuttoJuve.com-, sarà una sfida molto interessante, ma attenzione a sottovalutare i giovanissimi della Dynamo che non sono inesperti né acerbi. Un piccolo esempio è quello di settimana scorsa, quando alcuni di loro sono riusciti a vincere contro la più forte Spagna".