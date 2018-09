Via alla Champions, le ultime di formazione delle gare del Gruppo D

© foto di Image Sport

Ultime di formazione sulle due gare delle 21:00 del Gruppo D della fase a gironi di Champions League. Senza Stambouli, spazio a Sané nei tre dietro con il francese out insieme a Oczipka, con il posto sull'esterno sinistro occupato da Baba. Davanti possibile panchina per Konoplyanka in ballottaggio con Burgstaller, dubbio anche tra Serdar e Harit. Nei lusitani, si giocano una maglia il neo arrivato Bazoer e Oliveira, Sergio Conceicao schiererà comunque il suo classico 4-3-3. Galatasaray con tutti disponibili, potrebbero sedere in panchina sia Belhanda che Feghouli. Lokomotiv col dubbio dietro tra Kverkvelia e Howedes, panchina per Farfan e centrocampo folto per Syomin.

Schalke 04 (3-4-1-2): Fahrmann; Sané, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Rudy, Bentaleb, Baba; Harit; Uth, Burgstaller.

Porto (4-3-3): Casillas; Pereira, Felipe, Militao, Telles; Danilo, Herrera, Oliveira; Marega, Aboubakar, Brahimi.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Donk, Serdar, Nagatomo; Fernando, N'Diaye; Onyekuru, Akbaba, Rodrigues; Derdiyok.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Gulherme; Ignatiev, Corluka, Howedes, Lysov; An.Miranchuk, Denisov, Al.Miranchuk, Krychowiak, Mario Fernandes; Eder.