Via alla Champions, le ultime di formazione delle gare del gruppo F

4-4-1-1 per Paulo Fonseca e il suo Shakhtar Donetsk che dovrebbe giocare con cinque giocatori brasiliani dall'inizio e due in panchina. Taison dietro a Junior Moraes, scalpita semmai Kovalenko per la mediana ma dovrebbe essere confermato lo schema con un solo trequartista. Nell'Hoffenheim, invece, Nagelsmann è senza Amiri e Adams, dietro atteso Nordveit in luogo dell'ex Young Boys mentre davanti è ballottaggio tra Joelinton e Kramaric. Manchester City col classico 4-3-3, dubbio Delph-Danilo sull'out sinistro della difesa, per il resto dovrebbero andare in una panchina ben più che deluxe Otamendi, Stones, Gundogan, Mahrez e Juan Jesus. Nel Lione, spazio a Dembele, arrivato dal Celtic, al centro del tridente con Fekir e Depay ai suoi fianchi, panchina per Traoré, Terrier e Cornet. Arbitrerà l'italiano Orsato.

Shakhtar Donetsk (4-4-1-1): Pyatov; Butko, Kryvtsov, Takitskiy, Ismaily; Marlos, Alan Patrick, Stepanenko, Bolbat; Taison; Junior Moraes.

Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Bordveit, Vogt, Akpoguma; Kaderabek, Bittencourt, Grillitsch, Zuber, Schulz; Kramaric, Szalai.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Delph; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané.

Olympique Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart, Aouar; Fekir, Dembele, Depay.