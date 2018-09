Via alla Champions: Lemar, sfida al passato. Simeone ringrazia Falcao

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

L'investitura è arrivata direttamente da Radamel Falcao, uno che a Madrid sponda Atletico ha lasciato il segno. E Diego Simeone non poteva non fidarsi di un simile sponsor, il giocatore che più di chiunque altro ha contribuito alla rinascita del club. Falcao è stato fondamentale nei primi due anni del ciclo del Cholo e ha aiutato i colchoneros nell'acquisto di Thomas Lemar, pezzo pregiato dell'ultimo mercato. L'attaccante colombiano è rinato a Montecarlo anche grazie al 22enne francese, le cui caratteristiche si sposavano perfettamente con quelle del bomber di Santa Marta. E stasera, per uno strano scherzo del destino, si ritroveranno subito da avversari nella loro Montecarlo, nella prima sfida del Gruppo A di Champions.

Un legame forte, che il tecnico argentino ha in qualche modo sfruttato per mettere a segno un importante colpo. Il futuro di Lemar, quindi, poteva solo tingersi di biancorosso. L'Atletico Madrid, dopo un lungo inseguimento, è riuscito a strapparlo alla concorrenza delle big di Premier League, assicurandosi così un talento di sicuro valore, presente nella vittoriosa spedizione della Francia in Russia. Un giocatore dal grande potenziale in parte ancora inespresso, che potrà esaltarsi nel 4-4-2 e sarà utile soprattutto in Champions, il tassello mancante nella carriera di Simeone per entrare definitivamente nella leggenda.