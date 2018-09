Via alla Champions, Lewandowski l'inarrestabile. Per superare la Russia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciassette. Poi trenta, trenta e ventinove. Lo score in Bundesliga di Robert Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco è pazzesco. Sei, nove, otto, cinque, invece, quelli per stagione in Champions League. Solo che l'ultimo Mondiale dov'era atteso protagonista, è suonato un po' come una diminutio del suo status di 9 più forte del Mondo, o nella provincia più prossima del titolo e della palma di. Così il polacco è chiamato a rialzarsi ma il buongiorno stagionale è un ritorno all'antico. Tripletta in Supercoppa di Germania. Un gol in Coppa, giù due in Bundesliga. Tremano le contendenti, lo fa pure il Benfica che si ritrova davanti una delle garanzie e certezze del calcio europeo e che in Champions League difficilmente fallisce. Niko Kovac è sì tecnico giovane, ma il Bayern ha pelo sullo stomaco ed esperienza da vendere. E' la schiacciasassi di Germania, per ora filotto di tre su tre in campionato, e parte coi chiari e ovvi favori del pronostico in un girone benevolo dove è finito con Ajax, AEK e con gli stessi lusitani.