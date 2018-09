Via alla Champions: Messi per vendicare il Mondiale. E battere il Real

© foto di Imago/Image Sport

La levata di scudi per l'esclusione di Lionel Messi da Rosario dal novero del miglior giocatore al Mondo, podio completato nell'ordine da Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, è la fotografia dell'amore e dell'ammirazione globale che c'è per la piccola grande Pulce d'Argentina. Che è reduce da una Liga da marziano e da un Mondiale tanto terreno da averlo portato a posare e far riposare la sua Diez. Leader in Catalogna, fallimentare trascinatore in patria, dove essere profeta è un fardello troppo pesante per le sue gracili spalle. L'Argentina come kryptonite, in bacheca ha quattro Champions League ma siccome l'assalto vincente manca dal 2015 e in mezzo c'è stata l'era del Real Madrid, pare trascorso un secolo da quando la squadra perfetta di Pep Guardiola dominava in Europa e nel Mondo. L'emozionato, emozionale ed emozionante discorso da capitano a inizio anno ha avuto un lungo filo conduttore. La voglia di tornare sul trono del Vecchio Continente. Il sorteggio di Montecarlo non è stato benevolo: davanti avrà sì il PSV Eindhoven, nobile ma Cenerentola del raggruppamento. Poi il Tottenham che ha un Uragano davanti e una formazione consolidata e immutata nel tempo. Poi l'Inter che ritorna dal 2012 e tra un inciampo e un sogno, vuole recuperare il tempo perduto. Il Barça parte certamente favorito e lo farà pure oggi al Camp Nou contro Chucky Lozano e compagni, ma la corsa non sarà certo facile. Lionel Messi è per talento puro il più grande giocatore al pari di Diego Armando Maradona, giusto per fare un pavido pari e patta tra i due agguerriti schieramenti della contesa. Gli manca il Mondiale, ma quello sarà capitolo rimandato al Qatar, quando a dicembre potrà cercare la sua chimera sotto l'albero. Intanto la Champions League. Che parte in casa. Che parte contro il PSV. Per ribaltare il dominio del Nuovo Grande Real.