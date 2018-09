Via alla Champions, paradosso Nagelsmann. Il giovane promesso sposo

Il tecnico più giovane delle grandi leghe europee, Julian Nagelsmann, ha una data di scadenza e una promessa di matrimonio. Quella della guida classe 1987 dell'Hoffenheim, club all'esordio assoluto nella fase a gironi di Champions League, è una storia incredibile. Perché l'imberbe allenatore del club tedesco è già stato ufficializzato per l'anno che verrà dal RB Lipsia. Forse è anche per questo che l'inizio dell'Hoffenheim in Bundesliga è stato a singhiozzi, due sconfitte, una vittoria, cinque reti siglate e sei subite nelle prime tre uscite di campionato. Una rosa che per adesso s'è aggrappata alle reti dell'ungherese Adam Szalai, già 3, mentre la stella croata Andrej Kramaric, nonostante la marcatura, ha polveri bagnate e condizione in ritardo. Nagelsmann ha scoperto la stella di Reiss Nelson, diciotto anni, in prestito dall'Arsenal, una gara e già un gol. Solo che la difesa tiene poco e male, anche in virtù dei tanti infortuni che stanno colpendo il club tedesco. Sarà formazione rimaneggiata oggi alla primissima contro lo Shakhtar, club rodato ed esperto in Europa che è un bel banco di prova per la formazione del tecnico a interim più giovane dei grandi campionati. Per una storia assurda.