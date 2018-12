© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Si terrà dal 5 gennaio al 1 febbraio negli Emirati Arabi Uniti la Coppa d'Asia del 2019. 8 stadi in 4 città, 24 Nazionali in 6 Gruppi diversi. Il Gruppo A ha gli Emirati Arabi Uniti di Zaccheroni con Thailandia, India e Bahrein. Nel B l'Australia, ospite del torneo ma iscritta all'AFC, che è con Siria, Palestina e Giordania. Marcello Lippi e la sua Cina sono nel C con la Corea del Sud, grande favorita, col Kirghizistan e con le Filippine di Sven-Goran Eriksson. Gruppo D con la sfida caldissima Iran-Iraq, poi Vietnam e Yemen. Nel Gruppo E, invece, l'Arabia Saudita come testa di serie, poi il Qatar che continua nell'apprendistato verso il Mondiale casalingo del 2022, Libano e Corea del Nord. Nel Gruppo F, infine, il Giappone con Uzbekistan, Oman e Turkmenistan.