Via con l'anticipo Atalanta-Sassuolo, anzi no. Il dietrofront dopo la bocciatura del 19 giugno

vedi letture

La decisione più importante, quella della ripresa ufficiale del campionato il weekend con i recuperi della 25^ giornata, è arrivata oggi dopo l'Assemblea della Lega di Serie A e relativo comunicato: si riparte con i quattro recuperi pendenti (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma). Una decisione, quest'ultima, arrivata in seguito ad un repentino dietrofront rispetto a quanto fatto trapelare inizialmente.

E' stata infatti bocciata l'idea di anticipare al 19 giugno Atalanta-Sassuolo, partita simbolo a Bergamo, la città italiana più colpita dal Coronavirus, e con in campo gli emiliani, che con il Brescia aveva giocato l'ultimo match prima del lockdown. La proposta non è stata accolta favorevolmente e così dopo quella decisione si è tornati indietro. I recuperi della 25^ giornata, dunque, saranno spalmati tra sabato 20 giugno e domenica 21 giugno, con Torino-Parma che dovrebbe essere la prima partita. Il tutto, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito al calendario completo (e relativi orari delle gare) che dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì prossimo.