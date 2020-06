Via il nodo quarantena: il CTS apre, la maggioranza spinge, il calcio riparte e spera

vedi letture

Il calcio riparte, e spera di non doversi più fermare. Oggi alle 21 c’è Juventus-Milan, la Coppa Italia, il pallone che rotola. Sulla testa dei 22 in campo, la spada di Damocle, l’ormai celebre nodo quarantena che il calcio spera di togliersi come un cappio dal collo. E il traguardo sembra più vicino che mai.

Come funziona oggi. Breve riepilogo della regola attuale. In caso di positività di un giocatore, o di un elemento del gruppo squadra, tutti vanno in isolamento. 14 giorni di quarantena per il diretto interessato e i suoi contatti diretti: ci si può allenare, ma non si può giocare. E il riavvio del campionato rischia di andare a pallino. Con i tempi stretti di oggi, impensabile trovare spazi per recuperare le (almeno) tre partite che salterebbero.

L’apertura del CTS. "Lavoriamo perché la quarantena si possa ridurre a 4 giorni”. Lo spiraglio arriva, a livello mediatico, tramite il dottor Roberto Vannicelli, medico dello sport e componente del CTS. Come funzionerebbe? In caso di nuovo contagio, isolamento del diretto interessato e doppio tampone nel giro di 48 ore per tutti. Con risultato negativo, via libera. Il tutto durerebbe 96 ore e consentirebbe un ritorno in campo abbastanza immediato.

I dati aiutano. I contagi a livello nazionale, in calo da diverso tempo, sono l’ancora a cui si aggrappano la FIGC e il suo presidente Gravina. È prevedibile che, con una curva epidemiologica in calo, il Governo e i suoi consulenti siano più propensi ad acconsentire alle richieste. Non è un percorso semplice: bisogna modificare la previsione normativa relativa alla quarantena.

La maggioranza spinge. Il tutto va quindi inserito nel quadro politico. E le buone notizie per la federcalcio non finiscono qui. All’interno della maggioranza, sono molteplici le voci che spingono per aiutare ancora una volta il mondo del pallone, consapevoli che una volta partiti, in un quadro generale notevolmente mutato, non abbia senso rischiare di fermarsi se non v’è assoluta necessità. Nel PD e in Italia Viva la convinzione è chiara, il M5S è più frastagliato nelle sue posizioni interni. Ma sulla ripresa dello sport più amato dagli italiani si è già giocata una delle partite cruciali (non quanto la giustizia, ovvio) per portare avanti la vita dell’esecutivo. E, anche qui, dopo tanto lavoro sarebbe un peccato vanificare tutto così.

Non solo quarantena. In parallelo alle modifiche sulle norme relative all’isolamento, prosegue la discussione sulla riapertura degli stadi. Un passo avanti e uno indietro: il travagliato percorso dell’ultimo DPCM (leggasi calcetto e discoteche) conferma come le esigenze da mettere insieme siano tante e diverse. E ci mancherebbe. Ma da lunedì sarà possibile vedere 200 persone in una sala cinematografica: non portarne qualche migliaio in uno stadio, con spazi enormi e possibilità di rispettare il distanziamento sociale, sarebbe incoerente. Una battaglia per volta, però: oggi la vittoria sulla quarantena sembra più vicina, non è nemmeno scontato che arrivi entro il 20. Del resto, il via libera alla Coppa Italia è arrivato a sole 24 ore dal fischio d'inizio. Poi, domani toccherà agli stadi. Infine ci sarà tempo per rivedere la legge Melandri, il professionismo femminile, le norme sull’impiantistica sportiva, combattere chi mette in discussione l’istituto del Credito Sportivo, che invece ha funzionato bene finora: sono tutti temi sul tavolo di Conte e di Spadafora, portati avanti da chi li supporta. Così come, su quello di Gravina, c’è una riforma dei campionati che dia una visione d’insieme al calcio del futuro. Una battaglia per volta, si diceva.