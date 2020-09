Via Kolarov e Florenzi, più vicino Smalling. Cosa ha fatto la Roma questa settimana

vedi letture

Tra Parigi e Manchester, la Roma si muove sul mercato. E accoglie i Friedkin: i nuovi proprietari sono arrivati ieri nella Capitale. Quasi in tempo per salutare chi del loro corso non farà parte.

Kolarov a Milano, Florenzi a Parigi. Due posti liberi sulle fasce difensive. Aleksandar Kolarov è diventato da lunedì ufficialmente un giocatore dell'Inter, ceduto per 1,5 milioni. È temporaneo ma sa tanto di addio definitivo l'altro saluto: Alessandro Florenzi è atterrato in tarda serata, firmerà col PSG e giocherà in Champions League. 9 milioni tra prestito e riscatto.

Smalling a Roma? Un ritorno agognato, per un giocatore che è stato fondamentale nell'ultima stagione dei giallorossi. Da ieri, il centrale inglese non si allena con lo United e la Maggica ha fatto netti passi in avanti con la società di Manchester per riportarlo alla corte di Fonseca, un affare che potrebbe sbloccarsi a breve.

Dzeko e altri affari, sfumati o complicati. Soprattutto dopo il KO di Zaniolo, tanto ruota attorno al futuro del centravanti bosniaco, appetito dalla Juventus ma per il momento ancora nella Capitale. L'affare Milik col Napoli è in stallo e dai discorsi pare uscito Under, che ha mercato all'estero ma potrebbe rimanere per rimpolpare l'attacco. Karsdorp era vicinissimo all'Atalanta, che in settimana ha preso Piccini. L'olandese ora è convocato: c'è il Genoa, se son rose fioriranno. E poi Fazio: aspettato e trattato, nel frattempo il Cagliari ha intravisto l'occasione Godin e ci si è fiondato. Sfuma l'opzione Nehuen Perez per la difesa, oggi nel mirino del Parma. Sale quella legata a Bolingoli-Mbombo del Celtic: ultimi contatti nella giornata di martedì.