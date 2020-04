Via Milik? Il Napoli punta forte su Luka Jovic. Ma il Real Madrid vuole Fabian Ruiz

Possibile intreccio di mercato tra Napoli e Real Madrid. Alle prese col difficile rinnovo di Arkadiusz Milik, il club partenopeo in estate potrebbe cedere il bomber polacco in scadenza nel 2021 per puntare su Luka Jovic, attaccante del Real Madrid alla ricerca di una nuova sistemazione visto che non rientra più nei piani del club spagnolo.

Il Napoli, tramite il suo agente Fali Ramadani, ha già fatto sapere di essere interessato a Florentino Perez che - riporta il 'Corriere dello Sport' - vorrebbe imbastire una operazione più ampia comprendente anche il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz.