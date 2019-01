Via Soriano, si aspetta un sostituto. Occhio alla difesa: il punto sul Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via uno, dentro l'altro: il mercato del Torino, dopo la partenza di Roberto Soriano, dovrebbe reggersi su un sostanziale "pareggio di bilancio", quanto al ruolo dei giocatori. Parte un difensore? Arriva un difensore.

IN ENTRATA

All'appello manca, di fatto, soltanto un centrocampista. Soriano non ha rispettato le attese, è finito al Bologna, il Torino ne cerca il sostituto. Con un identikit ben chiaro: Mazzarri ha chiesto Roberto Pereyra e Petrachi pare deciso a regalarglielo. Dovrebbe arrivare dal Watford, in cambio all'Udinese (inglesi e friulani condividono la proprietà, famiglia Pozzo) potrebbe finire Simone Edera, che da metà classifica in giù piace praticamente a ogni club di Serie A. I granata restano poi vigili sul profilo di Machin e contemplano l'idea di arrivare a un difensore centrale in caso di cessione di un elemento in rosa.