Viaggio nel "caso Chiesa": superato da Kulusevski, ora deve rimontare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sorpasso nel rendimento da parte del gioiello del Parma Kulusevski è netto, ma secondo la Gazzetta dello Sport è arrivato anche quello nel gradimento delle big: Federico Chiesa non è più al centro dei pensieri di Inter e Juve, che per gennaio si stanno concentrando sul duello per lo svedese, più per la paura della concorrenza inglese che per un'esigenza immediata. Tornando a Chiesa, con l'avvicinarsi della scadenza contrattuale (giugno 2022), il potere contrattuale del giocatore aumenta, a discapito del club.

Lo status fisico - Martedì scorso, al centro sportivo Astori, si è presentato un Federico Chiesa con il volto intristito e un fastidio agli adduttori: l'infiammazione riscontrata e i fastidi durante i cambi di direzione sono stati spazzati via da quel "non me la sento di giocare" sussurato a Montella, quando la Fiorentina aveva bisogno di lui. Mercoledì è atteso il suo rientro in gruppo, ma se giocherà o meno con il Lecce lo decideranno staff medico e allenatore.

Il mercato - Dal rifiuto di cederlo della scorsa estate, quando aveva già un accordo con la Juventus, ad un'estate complicata ed un inizio di stagione che ha seguito quella scia, sempre in silenzio. Il papà Enrico, che ne segue da vicino lo sviluppo professionale, non segue più le sue partite al Franchi e la proposta di Commisso di allungargli e alzargli a livello top lo stipendio, per ora è rimasta inascoltata.

Il futuro - Non è escluso, si legge sulla Gazzetta dello Sport, che la famiglia decida di affidarsi ad un grande agente, la mossa definitiva per liberarlo da un ruolo che non sente più suo, quello di leader viola. L'Inter di Antonio Conte lo prenderebbe oggi, ma difficilmente tra un mese avrà a disposizione i 70 milioni chiesti dalla proprietà italo-americana. C'è anche la vecchia promessa alla Juve di mezzo, tutte questione che Commisso, oggi in Italia, è chiamato a chiarire il prima possibile.