Vialli abbraccia l'azzurro dopo la delusione sampdoriana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la delusione per non essere riuscito a concludere, da tramite, il passaggio di proprietà della Sampdoria da Ferrero a Calcioinvest, ecco che Gianluca Vialli torna in corsa per quel ruolo di capo delegazione della Nazionale che Gravina sta provando ad affidargli ormai da tempo. Nei prossimi giorni, a partire da oggi, l'ex attaccante e compagno di Mancini sarà a Coverciano e poi seguirà gli azzurri a Roma in vista della sfida di qualificazione contro la Grecia. Un approccio simbolico ma allo stesso tempo anche pratico che apre una porta sul ruolo e che potrebbe essere l'inizio di una nuova storia azzurra per chi quella maglia l'ha onorata decine di volte anche sul terreno di gioco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.