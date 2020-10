Vialli: "Che bello sedermi con Mancini in panchina in Nazionale, non lo facevo da 20 anni"

Gianluca Vialli in occasione di Italia-Moldavia s'è seduto in panchina accanto a Roberto Mancini, il suo gemello del gol alla Sampdoria, ora commissario tecnico della Nazionale in cui lavora anche lui: "Era una situazione eccezionale, mancava Oriali. Di solito - dichiara l'ex attaccante - va lui in panchina con Roberto e io mi siedo in tribuna, di fianco al presidente, perché le mie non sono mansioni tecniche. È stato emozionante, non mi sedevo su una panchina da vent’anni, quando allenavo il Watford. Ma soprattutto lo è stato sedermi di fianco a Roberto in una posizione diversa dal solito. Abbiamo passato tanto tempo vicini, ma in campo. Accompagnarlo ha risvegliato ricordi e forti emozioni".

Cosa significa la Nazionale per Vialli? Lo esprime lui stesso nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "È bello, mi dà l’opportunità di fare quello che voglio fare adesso nella vita: ispirare le persone. Ho trovato un’organizzazione perfetta, un ambiente ideale, il rapporto tra lo staff, i giocatori e i magazzinieri, i massaggiatori... sembra che tutti si vogliano bene e siano felici di essere qua. Merito del presidente Gravina, che ha trasformato la Nazionale in un club, e di Roberto, che è riuscito a creare un’atmosfera veramente molto bella