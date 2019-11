Vialli e la Samp: "È andata così, non ho né rabbia né delusione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di un corso di aggiornamento dell'Ordine dei Giornalisti il capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluca Vialli, è tornato a parlare della trattativa, fallita, per l'acquisto della Sampdoria: "Ormai la mia filosofia è accettare ciò che viene. Tutto accade per un motivo, non ho rabbia o delusione. È andata così, quindi non c'è altro da aggiungere. Accetto come sono andate le cose, senza pensare a ciò che poteva essere". A riportarlo è Sampdorianews.it.