Vialli: "La Juve mi sembra sulle gambe. Capolavoro del Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Vialli, ex attaccante di Sampdoria e Juventus, ha parlato della lotta-scudetto negli studi di Sky Sport: "La Juve ha un punto in più, ma secondo me nella testa dei giocatori è come se ne avesse uno in più il Napoli. Mandzukic è entrato e sembrava avesse qualche problema fisico, Chiellini è uscito subito, mi sembrava una squadra sulle gambe, e molte volte le gambe sono gestite dalla mente, quindi c'era ancora qualche scoria. Il capolavoro del Napoli è stato quello di fare la partita e di non concedere un tiro in porta alla Juventus, non è facile".