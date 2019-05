Vialli rompe il silenzio: "Vorrei chiudere la carriera da dirigente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la convention di Banca Mediolanum, Gianluca Vialli ha finalmente rotto il silenzio e ha svelato i piani per il suo futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera da dirigente, dopo aver fatto calciatore, allenatore e commentatore. Il successo è una definizione personale, per ottenerlo aiuta avere le idee chiare su cosa si vuole fare nella vita. Il talento è importante ma sacrificio, etica e impegno sono più importanti in questa ottica. Il talento è qualcosa che è alla fine di un processo di apprendimento. Ogni viaggio, anche il più lungo e complesso, inizia con un singolo passo. Il pensiero positivo aiuta tantissimo", riporta TeleNord.

Poi un discorso sulla leadership e su come raggiungere il successo: "Tra un giocatore bravo ma non motivato e uno meno bravo ma più motivato scelgo sicuramente il secondo. I fallimenti non sono altro che passi fisiologici verso il successo, non bisogna farne una tragedia. Dobbiamo essere migliori di noi stessi, non degli altri".