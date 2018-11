Vialli si racconta al Corriere. Gli inizi, la Juve e la lotta contro il cancro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'inizio della carriera alla Cremonese, "la mia squadra del cuore ma da piccolo tifavo Inter", alla Sampdoria con Mancini "un fratello". Poi la Juventus, "un onore e un onere" e la gestione Moggi "quella Juve avrebbe potuto vincere 6 o 7 scudetti su 10, rispettando le regole. Ma poi la gola ha fatto sì che tentasse di vincerli tutti, non rispettando le regole". Gianluca Vialli ha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera. "Mai avuto la sensazione che gli arbitri ci favorissero", dice, poi sulle accuse di doping: "è possibile discutere se sia meglio per una distorsione dare il Voltaren, o andare 15 giorni in montagna a riposare. Non è possibile mettere in dubbio i risultati di una carriera". Racconta una vita, la sua vita, poi il libro per Mondadori 'Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili. La novantanovesima è la sua. Il cancro, dall'intervento, alla chemioterapia, alla radioterapia. "Come sto? Bene, anzi molto bene. È passato un anno e sono tornato ad avere un fisico bestiale (Vialli ride). Ma non ho ancora la certezza di come finirà la partita".