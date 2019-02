Gianluca Vialli si esprime così sul suo futuro. "Io in FIGC? Può essere una prospettiva, ringrazio Gravina che mi ha dato questa possibilità. Sono orgoglioso che abbia pensato a me, è un ruolo prestigioso e ho chiesto tempo per riflettere e per capire se posso rappresentare la Federazione. Sto cercando di capire, con la famiglia e a livello personale, sarebbe bello però prendermi ancora cura di Roberto e della Nazionale".