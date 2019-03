Viareggio Cup - Bologna-Genoa 0-0: reti bianche all'intervallo al Picco

Fonte: Inviato a La Spezia

Squadre al riposo al “Picco” di La Spezia. Bologna e Genoa vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 nonostante una partita molto emozionante con diverse occasioni da gol. Ottima presenza nella Curva Piscina dei tifosi liguri che stanno sostenendo a gran voce la squadra di Sabatini.

PRIMA FRAZIONE EQUILIBRATA - Al decimo minuto la prima occasione per il Genoa con Cleonise che calcia con decisione verso la porta ma spedisce di poco sul fondo. Al quarto d’ora Bologna vicino al gol con Stanzani che serve in orizzontale Rabbi che calcia di prima intenzione mettendo sul fondo con Raccichini immobile. Un minuto più tardi ancora il numero 7 dei felsinei si trasforma in assistman servendo Nivokazi che mette a lato. Al 22’ Karic fa una buona discesa sulla destra e serve un pallone al centro che Bianchi svirgola. Al 28’ Karic raccoglie una respinta corta di Piccardi, fa rimbalzare il pallone e calcia con violenza dalla distanza, Fantoni blocca con sicurezza.

OCCASIONI D’ORO PER IL BOLOGNA - Alla mezzora Nivokazi, sugli sviluppi di un corner, tenta una rovesciata senza colpire il pallone che arriva a Stanzani che calcia in curva. Al 31’ Visconti approfitta di una voragine sulla sinistra e, una volta ricevuto in area, fa partire un diagonale che lambisce il palo della porta di Raccichini e finisce sul fondo. Al 36’ Piccardo compie una buona percussione sulla destra e crossa verso il centro dell’area con troppa potenza. Il pallone sorvola la porta di Fantoni senza creare problemi e senza che Thiago Gonçalves ci possa arrivare. Al 40’ il Bologna ha una doppia occasione: prima Koutsoupias calcia a giro dal lato destro dell’area e mette sul fondo. Pochi istanti più tardi invece Mazza approfitta di un errore di Nije e conclude debolmente trovando la parata di piedi di Raccichini.