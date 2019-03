Viareggio Cup - Bologna-Genoa 1-1, permane l'equilibrio. Si va ai rigori

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche i supplementari hanno rotto l'equilibrio di Bologna-Genoa, che dopo 120' è terminata 1-1: ora i calci di rigore per capire chi alzerà la 71^ Coppa Carnevale/Viareggio Cup. Per i felsinei gol di Cossalter in chiusura di ripresa, mentre era stato Bianchi a sbloccare la sfida in favore del Genoa, oggi supportato da un cospicuo numero di tifosi.

PRIMA FRAZIONE EQUILIBRATA - Al decimo minuto la prima occasione per il Genoa con Cleonise che calcia con decisione verso la porta ma spedisce di poco sul fondo. Il Bologna si scuote e va vicino al gol con Stanzani che serve in orizzontale Rabbi, bravo a calcia di prima intenzione mettendo però sul fondo con Raccichini immobile. Risponde il Genoa: Karic fa una buona discesa sulla destra e serve un pallone al centro che Bianchi svirgola. Al 28’ Karic raccoglie una respinta corta di Piccardi, fa rimbalzare il pallone e calcia con violenza dalla distanza, Fantoni blocca con sicurezza.

OCCASIONI D’ORO PER IL BOLOGNA - La palla più ghiotta del primo tempo capita sul sinistro di Visconti, che approfitta di una voragine sulla sinistra e, una volta ricevuto in area, fa partire un diagonale che lambisce il palo della porta di Raccichini e finisce sul fondo. Ancora Bologna pericoloso prima del riposo: dapprima Koutsoupias calcia a giro dal lato destro dell’area e mette sul fondo. Pochi istanti più tardi invece Mazza approfitta di un errore di Nije e conclude debolmente trovando la parata di piedi di Raccichini.

MAGIC WHITE - Prima parte di ripresa di marca genoana, con Karic molto pericoloso sulla corsia di destra coi suoi affondi improvvisi. E proprio da destra, per merito di Cleonise stavolta, arriva la palla del vantaggio ligure: assist al centro dell'olandese, stop di Bianchi con successiva ruleta che lo libera al tiro. Diagonale forte e preciso, la palla passa tra una selva di gambe e si infila alle spalle di Fantoni, immobile. Troise risponde rimettendo i suoi col 4-3-3 e sostituendo Nivokazi con Cossalter, decisivo in semifinale.

COSSALTER FA 1-1 - La qualità del numero 11 permette al felsinei di alzare il baricentro e l'altro neontrato Krastev mette subito paura alla retroguardia ligure con un colpo di testa di poco alto sopa la traversa. Il cambio è azzeccatissimo, è proprio Cossalter a riequilibrare la gara con un tiro a girare che beffa Raccichini sul secondo palo e si infila lento lento in porta, facendo esplodere il tifo emiliano presente oggi al Picco.

ANCORA PARITA' - Anche nei tempi supplementari è il Bologna a spingere sull'acceleratore, con il Genoa in difficoltà dal punto di vista atletico nonostante i ben sette cambi operati da Sabatini. La palla più ghiotta capita sul destro di Krastev, che vede però smorzata la sua conclusione verso la porta avversaria: Raccichini para. Ci prova anche Mazza, con un sinistro da fuori area che in qualche moodo la difesa ligure contiene, mentre per il Genoa da segnalare solo un paio di discese ad opera di un inesauribile Karic.