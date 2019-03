Fonte: Inviato a La Spezia

Personalità importanti oggi al "Picco" di La Spezia per assistere alla finale fra Genoa e Bologna. Come testimoniato dalle fotografie di TMW è presente la dirigenza ligure con il presidente Enrico Preziosi, l'amministratore delegato Alessandro Zarbano, il dg Giorgio Perinetti e il ds Mario Donatelli. In tribuna anche l'amministratore delegato degli emiliani Claudio Fenucci, il ds Riccardo Bigon e il responsabile scouting Marco Di Vaio oltre al mister dello Spezia Pasquale Marino e il suo vice Totò Di Natale.