Viareggio Cup - Fiorentina-Inter 1-1 dopo 90 minuti. Si va ai supplementari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I novanta minuti regolamentari non sono bastati per assegnare la 70^ Viareggio Cup: Inter e Fiorentina sono infatti sull'1-1 dopo due tempi e ora attendono di giocare i supplementari, ed in caso di nuova parità, i calci di rigore. Primo quarto d'ora che trascorre senza scossoni, con la Fiorentina che si fa preferire per attitudine e l'Inter per l'ordine messo in campo. Le prime due conclusioni le firma ambedue Diakhaté, ma la palla è in entrambi casi troppo alta. Il primo squillo nerazzurro lo firma Pompetti, con un sinistro radente su calcio piazzato che costringe Ghidotti al primo intervento della gara. Clamorosa è invece l'occasione sciupata da Gori, che approfitta di una dormita di Rizzo, si invola in porta ma arrivato davanti a Pissardo spedisce a lato, divorandosi la palla del vantaggio. Per l'Inter ci prova ancora Pompetti, trovando ancora la riposta attenta di Ghidotti. L'ultima occasione della gara è ancora per i nerazzurri, con Schirò che di testa indirizza male su cross teso dalla corsia di destra.

La ripresa si apre con la rete che sblocca la sfida: lo realizza Sottil con un destro facile facile che capitalizza una fuga sulla destra di Latki, devastante sulla corsia di destra. La risposta nerazzurra è affidata al piccolo Merola, che impegna Ghidotti in due occasioni prima di lasciare spazio a Rover, decisivo nella semifinale contro il Parma. Bigica è invece costretto al primo cambio, perdendo Mosti per un problema fisico che lo costringe ad uscire. L'Inter ora attacca a pieno organico e va anche vicina al pari con un tiro di Brignoli deviato in corner da Ranieri, con Ghidotti battuto. Si gioca ad una metàcampo, ma i tentativi di Belhkeir e Brignoli sono ancora fuori misura: il pari arriva a dieci minuti dalla fine, proprio per merito dell'algerino, che batte Ghidotti raccogliendo un assist no look del solito Brignoli, grande protagonista nel finale. Negli ultimi minuti di gara, non succede niente di rilevante, si va ai supplementari.