Viareggio Cup - Fiorentina prima finalista, Juve travolta a Viareggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la Fiorentina la prima finalista della Viareggio Cup, una manifestazione che la squadra di Bigica ha affrontato col piglio giusto sin da subito, regalando spettacolo e un gioco molto offensivo, che ha reso tanto in zona gol. La gara di oggi, vinta con facilità sulla Juventus, non ha fatto eccezione: l'undici di Dal Canto si è trovato a inseguire già dopo sette minuti, cedendo nuovamente al tredicesimo. Di Lakti la rete del vantaggio dopo batti e ribatti in area di rigore, mentre il bis lo firma l'esperto Diakhate, con un tocco sotto porta che non lascia scampo a Loria. La ripresa si apre con nuove emozioni: arriva il gol di Montaperto, con un sinistro meraviglioso che si infila sotto l'incrocio alla destra di Ghidotti, e immediato il tris viola, a firma Gori, con l'attaccante abile a infilare la porta approfittando di uno svarione bianconero. C'è ancora tempo per il poker toscano: Diakhatè sbaglia il rigore ma all'ultimo minuto insacca il 4a1 finale. Ora spazio a Inter-Parma, in procinto di iniziare a La Spezia.