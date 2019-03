Fonte: dal nostro inviato, Simone Lorini

In questi minuti è in corso di svolgimento la semifinale della Viareggio Cup tra Genoa e Parma, 2-2 il parziale, e sulle tribune del Necchi-Balloni di Forte dei Marmi sono presenti il presidente del Grifone Enrico Preziosi e Andrea Bocelli, come testimoniato dalle foto di TuttoMercatoWeb.com.