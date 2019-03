Fonte: ParmaLive.com

Dopo la vittoria in semifinale di Viareggio Cup, in rimonta dal Genoa sul Parma (3-2), Enrico Preziosi, presidente della squadra ligure, ha parlato così del successo dei grifoncini: "Sono felice per il raggiungimento di finale, anzi, speriamo di concludere ancora meglio. In questi tornei a volte arrivano anche risultati improbabili, ma penso che oggi il Genoa abbia meritato di essere in finale. La finale? So solo per certo che ce la metteremo tutta".