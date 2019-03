Viareggio Cup - I rigori premiano il Bologna che vola in finale: Bruges ko

Fonte: Inviato a La Spezia

Sarà il Bologna la seconda finalista della Viareggio Cup. I ragazzi di Troise hanno avuto la meglio contro il Bruges al termine di una partita tirata e decisa soltanto dalla lotteria dei calci di rigore. I rossoblu accedono così all’ultimo atto della competizione che si svolgerà mercoledì pomeriggio al “Picco” di La Spezia.

POCHE OCCASIONI NEL PRIMO TEMPO - Fin dai primi minuti la formazione di Rik De Mil ha fatto valere il proprio fraseggio palla a terra in maniera molto rapida ma i felsinei sono stati bravi a chiudere i varchi in difesa e a ripartire con ordine. Il primo sussulto però arriva al minuto numero 22 quando Van Den Keybus scende sulla sinistra e prova un tiro-cross alzato sopra la traversa da Fantoni. Al 26’ Voet lavora un pallone dal limite dell’area e fa partire una conclusione a giro che non scende abbastanza e si perde alta. Alla mezzora Mazza riceve dal limite dell’area una respinta della difesa belga e calcia di prima intenzione mettendo sul fondo da ottima posizione.

COSSALTER CHIAMA, DE KUYFFER RISPONDE - La ripresa si infiamma dopo appena due minuti quando Cossalter scatta sul filo del fuorigioco, taglia in due la difesa belga e batte Ciulla sul primo palo siglando il gol del vantaggio. Due minuti più tardi rossoblu vicini al raddoppio con Mazza che salta Fadiga in area di rigore e fa partire un diagonale insidioso che lambisce il palo sinistro e termina sul fondo. Al 12’ De Kuyffer protegge con il fisico il pallone all’interno dell’area di rigore e subisce il fallo di Militari. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e dal dischetto lo stesso capitano nerazzurro spiazza Fantoni e riequilibra il match.

DECISIVI I RIGORI - Al 17’ Cossalter compie una bella sgroppata sulla sinistra e mette un pallone filtrante per Uhunamure che però fallisce da pochi passi il più facile dei tap in. La girandola di cambi nel finale e le energie che scarseggiano, visti i tanti impegni ravvicinati nel torneo, portano la partita direttamente ai calci di rigore. Dal dischetto i ragazzi di Troise sono più freddi andando sempre a segno. Decisivo l’errore, al sesto tiro, di Vervaque che spiazza Fantoni ma mette fuori mandando in estasi i rossoblu.

BRUGES-BOLOGNA 1-1 (6-7 dopo i calci di rigore)

Reti: 47’ Cossalter (Bo), 57’ rig. De Kuyffer (Br).

Sequenza rigori: Militari (Bo) gol, De Cuyper (Br) gol, Ruffo (Bo) gol, De Ketelaer (Br) gol, Nivokazi (Bo) gol, Voet (Br) gol, Kastrati (Bo) gol, De Clerck (Br) gol, Stanzani (Bo) gol, De Kuyffer (Br) gol, Visconti (Bo) gol, Vervaque (Br) fuori.

Bruges: Ciulla, Dendoncker, De Clerck, Fadiga (66’ Appiah), De Kuyffer, Fuakala (46’ Van Acker), Vervaque, Van den Keybus (54’ De Ketelaere), Voet, Shala (54’ De Cuyper), Cambier (66’ Van der Bremt). A disposizione: Van Damme. Allenatore: Rik de Mil.

Bologna: Fantoni, Mazza (51’ Visconti), Cassandro, Rabbi (51’ Stanzani), Militari, Cossalter, Lunghi (70’ Busi), Koutsoupias (78’ Ruffo), Piccardi (70’ Barnabà), Saputo (70’ Kastrati), Uhunamure (78’ Nivokazi). A disposizione: Bizzini, Khailoti, Farinelli, Padovan, Dama, Rosso, Soldani. Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza.