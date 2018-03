Viareggio Cup - Inter-Fiorentina, al 45' reti bianche: equilibrio in campo

Fonte: dall'inviato allo stadio dei Pini

© foto di Giacomo Morini

Termina senza gol il primo tempo della finalissima di Viareggio Cup tra Inter e Fiorentina, allo stadio dei Pini. Primo quarto d'ora che trascorre senza scossoni, con la Fiorentina che si fa preferire per attitudine e l'Inter per l'ordine messo in campo. Le prime due conclusioni le firma ambedue Diakhaté, ma la palla è in entrambi casi troppo alta. Il primo squillo nerazzurro lo firma Pompetti, con un sinistro radente su calcio piazzato che costringe Ghidotti al primo intervento della gara. Clamorosa è invece l'occasione sciupata da Gori, che approfitta di una dormita di Rizzo, si invola in porta ma arrivato davanti a Pissardo spedisce a lato, divorandosi la palla del vantaggio. Per l'Inter ci prova ancora Pompetti, trovando ancora la riposta attenta di Ghidotti. L'ultima occasione della gara è ancora per i nerazzurri, con Schirò che di testa indirizza male su cross teso dalla corsia di destra.