Viareggio Cup - La 70^ edizione va all'Inter: decide un gol di Vergani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' andata all'Inter la 70^ edizione della Viareggio Cup, assegnata nella cittadina toscana con la finalissima in cui la formazione di Vecchi ha superato 2-1 la Fiorentina di Bigica: di Sottil il gol che ha sbloccato l'equilibrio, mentre il pari è stato siglato da Belkheir a dieci minuti dal termine. Si è dunque andati ai supplementari, dove i nerazzurri hanno completato la propria rimonta. Il gol del sorpasso arriva al sesto minuto del primo tempo supplementare, quando Ghidotti sbaglia una presa alta, consegnando a Vergani il pallone del 2-1, che l'attaccante controlla e spedisce in rete. Debole e stanca la reazione viola, mentre l'Inter, freschissima per i tanti cambi offensivi effettuati da Vecchi, fa male ogni qual volta parte in contropiede. Lo stesso Vergani ha un buon pallone per il tris, ma calcia centralmente, mentre Pompetti conclude di poco a lato dai trenta metri. Per l'Inter si tratta del secondo successo stagionale dopo la Supercoppa Primavera vinta contro la Roma in estate.